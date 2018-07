Simon é o 1º cabeça de chave eliminado em Montecarlo O francês Gilles Simon se tornou o primeiro cabeça de chave a ser eliminado no Masters 1000 de Montecarlo. Nesta segunda-feira, o número 13 do mundo e 11º pré-classificado caiu logo na rodada inicial ao perder para o espanhol Roberto Bautista-Agut, 59º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (8/6), em 1 hora e 55 minutos.