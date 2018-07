Simon e Stepanek perdem na estreia em Stuttgart

Stepanek foi superado pelo também espanhol Guillermo Garcia-Lopez, oitavo pré-classificado, por 6/1 e 6/3. No outro jogo do dia, o ucraniano Sergiy Stakhovsky bateu o checo Jaroslav Pospisil por 4/6, 6/2 e 7/6 (7/5).

Principal favorito ao título, o francês Gael Monfils fará sua estreia nesta terça, diante do romeno Victor Hanescu. Também entrarão em quadra o austríaco Jurgen Melzer, segundo cabeça de chave, e o russo Nikolay Davydenko, ex-top 10.

SUÉCIA - A chave de simples do Torneio de Bastad, disputado no saibro, teve apenas um jogo nesta segunda. O italiano Filippo Volandri contou com o abandono do espanhol Tommy Robredo no segundo set para avançar à segunda rodada. Volandri vencia por 7/5 e 5/5.

O local Robin Soderling, número cinco do mundo, estreará somente na quarta-feira, diante do vencedor do duelo entre o russo Igor Andreev e o argentino Diego Junqueira, que saiu do qualifying. O torneio sueco conta ainda com os top 10 David Ferrer, da Espanha, e Tomas Berdych, da República Checa.