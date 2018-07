Simon pede maior premiação a homens em Wimbledon

Simon, que está na disputa do Grand Slam inglês, que começou na última segunda-feira, justificou seu pedido dizendo que "o tênis masculino está à frente do tênis feminino". O francês ainda apontou que "os homens passam duas vezes mais tempo em quadra dos que as mulheres em torneios de Grand Slam", lembrando que as partidas da chave masculina são melhores de cinco sets, enquanto na chave feminina os jogos são disputados em melhores de três sets.

Todos os torneios de Grand Slam, os quatro principais do calendário da ATP, pagam premiações iguais para ambos os gêneros, o que o tenista francês disse que "não funciona nos esportes". Para ele, os homens "dão um espetáculo mais atrativo" em suas partidas.

Mesmo não estando entre os dez melhores tenistas do mundo, Simon tem influência no mundo do tênis, já que foi eleito no último final de semana para o Conselho de Jogadores da ATP. Na primeira rodada de Wimbledon, o francês passou por seu compatriota Paul-Henri Mathieu e agora enfrentará o belga Xavier Malisse.