Simona Halep arrasa Roberta Vinci e fatura o Torneio de Bucareste

Simona Halep confirmou o seu favoritismo com tranquilidade para ficar com o título do Torneio de Bucareste. Atual terceira colocada do ranking mundial, a tenista romena arrasou a italiana Roberta Vinci por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, na final realizada neste domingo no seu país.

Esse foi o oitavo título conquistado por Halep e o segundo nesta temporada, no qual ela também se sagrou campeã do Torneio de Dubai. Já Vinci não teve sucesso na sua tentativa de erguer o seu décimo troféu no circuito profissional e o primeiro neste ano.

Essa também foi a quarta vitória de Halep em seis confrontos com a italiana, que neste domingo acabou conseguindo quebrar o saque da romena apenas uma vez em toda a partida, enquanto a sua adversária aproveitou cinco de 12 break points para encaminhar o seu triunfo em sets diretos, após uma hora e oito minutos de jogo.

BAD GASTEIN - Outra tenista que se sagrou campeã neste domingo foi a alemã Andrea Petkovic. Ela ficou com o título do Torneio de Bad Gastein, na Áustria, ao vencer a norte-americana Shelby Rogers por 2 sets a 0, com duplo 6/3,

Esse foi o quarto troféu da atual 20ª colocada do ranking mundial e o segundo erguido nesta temporada, na qual ela também triunfou no Torneio de Charleston. A sua primeira taça no circuito profissional da WTA havia sido obtida, por sinal, justamente em Bad Gastein, em 2009.

Já Rogers, hoje 147ª tenista do mundo, teve como consolo o fato de que realizou uma surpreendente campanha em solo austríaco. Antes de jogar esta decisão, a norte-americana nunca havia passado da segunda rodada de nenhum torneio da WTA.