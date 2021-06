Simona Halep desiste por lesão muscular e Wimbledon não vai contar com atual campeã

Disputado pela última vez em 2019 - a edição de 2020 foi cancelada por causa da pandemia do novo coronavírus -, o Torneio de Wimbledon não terá em 2021 a participação de sua atual campeã. Nesta sexta-feira, a romena Simona Halep, atual número 3 do mundo, desistiu de participar do Grand Slam em Londres, em quadras de grama, que começa na segunda, por conta de uma lesão na panturrilha esquerda.

"Com grande tristeza anuncio minha retirada do torneio porque não me recuperei completamente da lesão na panturrilha", afirmou a tenista de 29 anos em um comunicado oficial. Em 2019, ela foi campeã em Wimbledon derrotando na final a experiente americana Serena Williams.

Leia Também Bia Haddad perde de americana e cai na última rodada do quali de Wimbledon

Halep já foi líder do ranking da WTA e tem, na carreira profissional, outro título de Grand Slam. Foi em Roland Garros, em 2018. Neste ano, por causa de lesão, ela também não jogou o torneio francês, em Paris, disputado em quadras de saibro.

Além da notícia da desistência de Halep, a sexta-feira teve o sorteio das chaves de Wimbledon. A busca de Serena Williams pelo tão sonhado 24.º Grand Slam na carreira promete não ser nada fácil. Embora a estreia contra a belorussa Aliaksandra Sasnovich possa não assustar muito, na segunda rodada ela pode cruzar com a compatriota Bernarda Pera, que deu grande trabalho para a australiana Ashleigh Berty, número 1 do mundo, em Roland Garros e na terceira rodada a situação fica ainda pior.

Tudo indica que Serena terá um duelo de campeãs de Wimbledon e ex-número 1 do mundo bem cedo na competição, podendo cruzar com a alemã Angelique Kerber no terceiro jogo. Passando por esta fase, a suíça Belinda Bencic e a compatriota Coco Gauff são os maiores obstáculos em uma eventual oitavas e nas quartas de final podem surgir a russa Anastasia Pavlyuchenkova, a checa Karolina Muchova, a espanhola Paula Badosa ou a ucraniana Elina Svitolina.

Chegando na semifinal, a caçula das irmãs Williams tem a chance de desfiar Ashleigh Barty, que tem uma estreia complicada diante da espanhola Carla Suárez Navarro e uma chave na qual pode cruzar com a local Johanna Konta na terceira rodada, com a checa Barbora Krejcikova nas oitavas e com a belorussa Victoria Azarenka, a russa Daria Kasatkina, a estoniana Anett Kontaviet ou a canadense Bianca Andreescu nas quartas de final.

Cabeça de chave número 2, a belorussa Aryna Sabalenka tem um começo de chave favorável, mas que a partir da terceira rodada fica bem dura. A russa Ekaterin Alexandrova ou a alemã Laura Siegemund pode enfrentá-la no terceiro jogo, nas oitavas a favorita é a grega Maria Sakkari e nas quartas podem surgir rivais como a polonesa Iga Swiatek e a espanhola Garbiñe Muguruza, com a tunisiana Ons Jabeur e a checa Petra Martic correndo por fora.