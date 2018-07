Simona Halep é eliminada e Errani vence Venus no US Open

Número 2 do mundo, a romena Simona Halep foi eliminada precocemente no US Open. Nesta sexta-feira, ela acabou caindo na terceira rodada do Grand Slam norte-americano ao perder para a croata Mirjana Lucic-Baroni, apenas a 119ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/2, em 1 hora e 34 minutos.

O resultado surpreendente encerra uma decepcionante campanha de Halep, que chegou ao US Open até com chances matemáticas de se tornar a número 1 do mundo. Após surpreender a romena, Lucic-Baroni agora terá pela frente a italiana Sara Errani em duelo que valerá uma vaga nas quartas de final.

Nesta sexta-feira, em um jogo marcado pela oscilação das tenistas, Errani, a número 14 do mundo, seguiu viva no US Open ao derrotar a norte-americana Venus Williams, 20ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 0/6 e 7/6 (7/5).

Ex-líder do ranking, a sérvia Jelena Jankovic não encontrou dificuldades para avançar no US Open. A número 10 do mundo se garantiu nas oitavas de final ao derrotar a sueca Johanna Larsson, 96º colocada e algoz da norte-americana Sloane Stephens, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, em 58 minutos.

Vice-campeã do US Open em 2008, Jankovic agora vai encarar a algoz da alemã Angelique Kerber. A número 7 do mundo acabou sendo eliminada ao perder para a suíça Belinda Bencic, a 59ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, em 1 hora e 24 minutos.

Também nesta sexta-feira, a chinesa Shuai Peng, número 40 do mundo, se classificou às oitavas de final ao derrotar a italiana Roberta Vinci, 29ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.