Halep e Azarenka avançam à terceira rodada no US Open

Duas candidatas a tentar evitar mais um título da norte-americana Serena Williams no US Open não tiveram dificuldades, nesta quinta-feira, para avançar à terceira rodada do quarto e último Grand Slam da temporada, realizado em Nova York. A romena Simona Halep, cabeça de chave número 2, e a bielo-russa Victoria Azarenka, 20ª pré-classificada, venceram seus jogos por 2 sets a 0.

Contra a ucraniana Kateryna Bondarenko, Simona Halep ganhou com as parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 16 minutos. Já Victoria Azarenka enfrentou um pouco mais de trabalho para despachar a belga Yanina Wickmayer por 7/5 e 6/4, em 1 hora e 45 minutos de jogo.

Outras pré-classificadas também ganharam nesta quinta-feira. A alemã Angelique Kerber, cabeça de chave número 11, bateu a italiana Karin Knapp por 2 sets a 0 - parciais de 7/5 e 6/2 - e agora enfrenta justamente Victoria Azarenka na luta por um lugar nas oitavas de final.

De virada, com direito a um "pneu" contra, a italiana Sara Errani, cabeça 16, passou pelo leta Jelena Ostapenko por 0/6, 6/4 e 6/3. Sua próxima adversária será a australiana Samantha Stosur, 22ª pré-classificada, que ganhou da russa Evgeniya Rodina com um duplo 6/1.

Quem se deu mal foi a espanhola Garbine Muguruza. Vice-campeã de Wimbledon e nona cabeça de chave em Nova York, perdeu para a britânica Johanna Konta por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (4/7) e 6/2. A tenista do Reino Unido terá agora a alemã Andrea Petkovic, 18ª pré-classifcada, que bateu a russa Elena Vesnina por 6/3 e 7/6 (7/4).

Outras tenista que avançaram à terceira rodada no US Open foram a norte-americana Varvara Lepchenko, a checa Barbora Strycova e a alemã Mona Barthel.