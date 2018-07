Simona Halep rompe com treinador após menos de um ano

A romena Simona Halep anunciou nesta quinta-feira que Wim Fissette não é mais seu treinador. A parceria chegou ao fim após menos de um ano de trabalho, mesmo com o grande momento da tenista, que terminou a temporada na quarta colocação do ranking da WTA. Ela não explicou os motivos da decisão.

"Minha colaboração com Wim Fissette vai chegar ao fim, depois de um acordo mútuo. Este foi um lindo e bom ano. Eu quero agradecer a ele e desejá-lo boa sorte no futuro", limitou-se a dizer a tenista de 23 anos, através de sua página no Facebook.

Halep contratou Fissette em janeiro, depois de ter subido da 47.ª para a 11.ª colocação no ranking em 2013, sob o comando de Adrian Marcu. Ela não revelou quem será seu novo treinador para 2015.

Sob o comando de Fissette, Halep chegou à melhor posição no ranking na carreira, ao ocupar a vice-liderança em agosto, após chegar à primeira final de Grand Slam na carreira em Roland Garros e depois cair nas semifinais de Wimbledon. No fim do mês passado, ela perdeu a decisão do Masters da WTA para a norte-americana Serena Williams.