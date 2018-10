Simona Halep termina pelo 2º ano seguido em primeiro lugar no ranking da WTA

A WTA confirmou nesta segunda-feira, em sua atualização semanal do ranking, que Simona Halep vai terminar pelo segundo ano consecutivo na primeira colocação. A romena, de 27 anos, campeã nesta temporada em Roland Garros, soma 7.421 pontos, contra 6.421 da dinamarquesa Caroline Wozniacki.

Em 9 de outubro de 2017, Halep tornou-se a 25.ª jogadora a alcançar o primeiro lugar no ranking e passou 40 semanas nesta posição em 2018. Ao final do ano, a tenista terá acumulado um total de 53 semanas, a quarta marca entre as jogadores em atividade e 10.ª na lista de todos os tempos.

"Terminar a temporada do ano passado em primeiro foi uma grande honra para mim", disse Halep. "Fazer isso pela segunda vez em 2018 parece uma conquista especial, especialmente por ter vencido meu primeiro Grand Slam este ano. Ser capaz de ver meu nome novamente ao lado de outras lendas que alcançaram o título", disse a romena, campeã em Roland Garros.

Halep levantou três troféus em seis finais, acumulando 46 vitórias e 11 derrotas, após 15 torneios disputados. Este ano, a tenista ganhou o Open de Shenzhen (China), a Rogers Cup (no Canadá) e Roland Garros. Além disso, chegou à final no Aberto da Austrália, em Roma e em Cincinnati. Ela também alcançou as semifinais no Catar e em Indian Wells e as quartas-de-final em Stuttgart e Madri.

"Estava tendo um bom início de ano, mas depois não consegui manter o mesmo nível por causa das dores", disse a jogadora, que perdeu na terceira rodada em Wimbledon e na estreia no US Open.

Mesmo fora dos três torneios disputados na última semana, Sloane Stephens garantiu pela primeira vez uma vaga no WTA Finals. A norte-americana, de 25 anos, é a sexta jogadora a se classificar para o torneio que reúne as oito melhores jogadoras do mundo.

BRASIL EM BAIXA

A paulista Beatriz Haddad Maia amargou mais uma queda no ranking da WTA e agora o Brasil não conta mais com uma jogadora sequer no Top 200. Ainda número 1 do País, Bia perdeu 17 lugares e aparece agora como a 213.ª do mundo.

Bia Haddad começou a temporada na 71.ª colocação, chegou a ocupar o 58.º lugar em fevereiro - a sua melhor marca da carreira - e se manteve entre as 70 primeiras até o começo de maio, quando então teve início a sua queda por conta de uma cirurgia nas costas, que a deixou cerca de três meses fora das competições. Em junho saiu do Top 100 e só foi piorando até agora.

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Simona Halep (ROM) - 7.421 pontos

2.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 6.421

3.ª - Angelique Kerber (ALE) - 5.400

4.ª - Naomi Osaka (JAP) - 4.740

5.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 4.465

6.ª - Elina Svitolina (UCR) - 4.350

7.ª - Petra Kvitova (RCH) - 4.255

8.ª - Sloane Stephens (EUA) - 4.022

9.ª - Julia Goerges (ALE) - 3.785

10.ª - Kiki Bertens (HOL) - 3.740

11.ª - Anastasija Sevastova (LET) - 3.240

12.ª - Caroline Garcia (FRA) - 3.225

13.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 3.225

14.ª - Daria Kasatkina (RUS) - 3.150

15.ª - Aryna Sabalenka (BLR) - 3.145

16.ª - Elise Mertens (BEL) - 3.115

17.ª - Serena Williams (EUA) - 2.976

18.ª - Jelena Ostapenko (LET) - 2.863

19.ª - Madison Keys (EUA) - 2.816

20.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 2.605

213.ª - Bia Haddad Maia (BRA) - 275

384.ª - Carolina Alves - 104