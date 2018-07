Simona Halep vai às quartas de final do Torneio de Bucareste

Empurrada pela torcida local, a tenista romena Simona Halep ganhou fácil nesta quinta-feira e garantiu presença nas quartas de final do Torneio de Bucareste, na Romênia. Diante da sérvia Aleksandra Krunic, que ocupa apenas a 155ª colocação no ranking, ela venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Número 3 do mundo, Halep é a principal favorita ao título e ainda conta com o apoio da torcida romena. Nas quartas de final do torneio, ela jogará contra a espanhola Lara Arruabarrena, apenas a 120ª colocada do ranking, que já tinha se classificado na quarta-feira.

Também nesta quarta-feira, a italiana Roberta Vinci confirmou o favoritismo e derrotou a espanhola Silvia Soler-Espinosa por 3/6, 6-2 e 6/1. Cabeça de chave número 2 do torneio, ela jogará nas quartas de final contra a checa Petra Cetkovska, que eliminou a holandesa Kiki Bertens por 6/4, 3/6 e 7/6 (7/4).