Simona Halep vence fácil e vai à semifinal em Bucareste

A romena Simona Halep voltou a confirmar favoritismo para se garantir na semifinal do Torneio de Bucareste. Nesta sexta-feira, a atual terceira tenista do ranking mundial superou com facilidade a espanhola Lara Arruabarrena por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, e assim jogará neste sábado para ir à decisão da competição realizada em seu país.

E a sua próxima adversária será outra romena. Trata-se de Monica Niculescu, que derrotou a eslovena Polona Hercog por 2 sets a 1, com 6/2, 2/6 e 7/6 (7/3).

Já a outra semifinal em Bucareste irá reunir a italiana Roberta Vinci, segunda cabeça de chave, e a eslovaca Kristina Kucova. A primeira delas avançou ao bater a checa Petra Cetkovska por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, enquanto a jogadora da Eslováquia passou pela montenegrina Danka Kovinic por 2 sets a 1, com 6/4, 1/6 e 6/3.

BAD GASTEIN

As semifinais do Torneio de Bad Gastein, na Áustria, também foram definidas nesta sexta-feira. Principal tenista em ação na competição, a italiana Sara Errani, segunda cabeça de chave, se garantiu na luta por uma vaga na final ao bater a sul-africana Chanelle Scheepers por 2 sets a 1, de virada, com 2/6, 6/1 e 6/3.

Assim, Errani se credenciou para encarar neste sábado a norte-americana Shelby Rogers, que nas quartas de final eliminou a italiana Camila Giorgi com parciais de 6/1 e 7/5.

Já a outra semifinal terá o duelo entre a alemã Andrea Petkovic, quarta cabeça de chave, e a norte-americana Grace Min. A primeira delas bateu a suíça Stefanie Voegele por 6/3 e 6/2, enquanto a tenista dos Estados Unidos arrasou a checa Karolina Pliskova por 6/2 e 6/1.