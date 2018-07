Sloane Stephens é surpreendida por Goerges em Strasbourg e cai em estreia

STRASBOURG - Cabeça de chave número 1 do Torneio de Strasbourg, na França, a tenista norte-americana Sloane Stephens foi eliminada logo na estreia no saibro francês. Nesta terça-feira, ela foi surpreendida e perdeu para a alemã Julia Goerges por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Número 16 do mundo, Stephens era a principal favorita ao título em Strasbourg. Mas deu adeus precoce ao torneio, ao cair diante de Goerges. Agora, a 108ª colocada do ranking jogará contra outra norte-americana, Lauren Davis, que fez 6/2 e 6/4 na bielo-russa Olga Govortsova.

Em outros resultados desta terça-feira em Strasbourg, a italiana Camila Giorgi eliminou a francesa Alize Cornet por 6/4, 1/6 e 6/3, a alemã Andrea Petkovic venceu a francesa Pauline Parmentier por 6/3 e 6/4 e a chinesa Peng Shuai ganhou da australiana Ashleigh Barty por duplo 7/5.