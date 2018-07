Soares avança às semifinais nas duplas em Hamburgo

No primeiro set, Soares e Peya converteram dois de três break points e se safaram nas quatro vezes em que tiveram o saque ameaçado. Já na segunda parcial, o brasileiro e o austríaco perderam o saque uma vez, mas conseguiram duas quebras para garantir a vitória.

Nas semifinais, Soares e Peya vão enfrentar os vencedores da partida entre os espanhóis David Marrero e Fernando Verdasco contra o checo Frantisek Cermak e o eslovaco Filip Polasek.

Já o brasileiro Thomaz Bellucci deu adeus ao Torneio de Hamburgo. O brasileiro e o francês Benoit Paire desistiram da disputa e em entraram em quadra para enfrentar o checo Lukas Dlouhy e o eslovaco Martin Klizan, que avançaram automaticamente às semifinais.

SIMPLES - Pela chave de simples do Torneio de Hamburgo, o espanhol Nicolas Almagro, número 15 do mundo, avançou para as quartas de final ao vencer o compatriota Guillermo Garcia-Lopez por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Seu próximo adversário será o argentino Juan Monaco, número 20 do mundo, que derrotou o francês Benoit Paire, 28º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/2.

O italiano Fabio Fognini, número 25 do mundo, também se garantiu nas quartas de final ao bater o espanhol Marcel Granollers por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Seu próximo oponente será o vencedor do duelo entre o alemão Tommy Haas e o argentino Carlos Berlocq.