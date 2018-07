Soares avança às semifinais nas duplas em Queen's e Demoliner é eliminado

Os dois brasileiros que haviam avançado às quartas de final da chave de duplas do Torneio de Queen's tiveram destinos diferentes nesta quinta-feira. Bruno Soares avançou às semifinais, enquanto Marcelo Demoliner caiu no torneio londrino, um ATP 500 preparatório para Wimbledon.

Soares e o britânico Jamie Murray avançaram às semifinais com a vitória sobre o norte-americano Ryan Harrison e o neozelandês Michael Venus por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/1), 4/6 e 10/8, em 1 hora e 20 minutos.

Curiosamente, Soares e Murray não tiveram sequer um break point no duelo e ainda perderam o saque uma vez, na segunda parcial. Ainda assim, garantiram a vitória, pois se deram melhor no tie-break do primeiro set e no match tie-break.

Só que a possibilidade de uma semifinal entre dois brasileiros foi impedida pelo croata Marin Cilic e o polonês Marcin Matowski. Eles superaram Demoliner e o neozelandês Marcus Daniell por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (11/9), 1/6 e 10/8, em 1 hora e 28 minutos. Agora eles serão os próximos rivais de Soares e Murray, ainda que não tenham conseguido quebrar o saque do brasileiro e do neozelandeses no confronto desta quinta.

Além de ter avançado nas duplas, Cilic também se garantiu nas quartas de final da chave de simples. O número 7 do mundo disparou seis aces e venceu o norte-americano Stefan Kozlov, o 149º colocado no ranking da ATP, por 2 sets 0, com parciais de 6/0 e 6/4, em 1 hora e 5 minutos. O seu próximo rival vai ser o norte-americano Donald Young.

Zebras australianas, Thanasi Kokkinakis, que eliminou o canadense Milos Raonic, e Jordan Thompson, que passou pelo britânico Andy Murray, perderam para o russo Daniil Medvedev e o norte-americano Sam Querrey, respectivamente. Já o espanhol Feliciano Lopez bateu o francês Jeremy Chardy (6/1 e 7/6) e vai encarar o checo Tomas Berdych nas quartas de final do Torneio de Queen's.