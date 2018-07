Soares avança e Sá é eliminado nas duplas na Austrália

Com a vitória no confronto válido pela segunda rodada, Soares e o Butorac irão enfrentar na próxima fase os vencedores do confronto entre a dupla formada pelo alemão Philipp Marx e o canadense Adil Shamasdin e a parceria que conta com o paquistanês Aisam-ul-Haq Qureshi e Jean-Julien Rojer, de Curaçau.

Já André Sá, que jogou ao lado do eslovaco Michal Mertinak nesta edição do Grand Slam, foi derrotado pelos norte-americanos Scott Lipsky e Rajeev Ram por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/2, nesta sexta.

Com a eliminação de Sá e a classificação de Soares, o Brasil agora conta com três representantes na chave de duplas masculinas do Aberto da Austrália. Além deles, Ricardo Mello e João Souza, o Feijão, jogarão juntos neste sábado pela segunda rodada. Os dois enfrentarão o romeno Victor Hanescu e o belga Olivier Rochus por uma vaga nas oitavas de final.

Marcelo Melo e Thomaz Bellucci também entraram na chave de duplas do Grand Slam, mas foram eliminados logo na estreia em Melbourne. Ele caíram por 2 sets a 0 diante de Philipp Marx e Adil Shamasdin, possíveis rivais de Soares e Butorac nas oitavas de final.