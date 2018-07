Soares busca título do segundo Grand Slam do ano

O brasileiro Bruno Soares, em parceria com o britânico Jamie Murray, vai enfrentar na final de duplas no US Open os espanhóis Pablo Carreño Busta e Guillermo Garcia-López, neste sábado, a partir das 13h. Esse duelo entre as duas equipes nunca ocorreu antes, mas caso Soares e Murray vençam, vão se tornar os primeiros desde Bob e Mike Bryan, em 2013, a vencerem dois eventos de Grand Slam nas duplas na mesma temporada.

Os dois têm no currículo o título do Aberto da Austrália, no início do ano, justamente pouco depois que a parceria começou a ser feita. “Estamos cada vez mais maduros como dupla e com certeza a preparação fez a diferença. Fizemos o sacrifício de ficar aqui depois do Masters 1000 de Cincinnati, mesmo sendo um ano muito longo. Mas, acho que esse tipo de sacrifício faz a diferença. Treinamos dez dias aqui antes do US Open começar e estamos colhendo os frutos”, afirmou Soares.

Na sequência do confronto será realizada a final feminina, com início marcado para 17h. A nova número um do mundo, a alemã Angelique Kerber, vai enfrentar a checa Karolina Pliskova. Em grande fase, Kerber iniciou o ano com o título do Aberto da Austrália e foi vice-campeã em Wimbledon e na Olimpíada do Rio de Janeiro.