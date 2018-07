Soares cai na estreia em Valência; Melo vence na Suíça

Derrotados também na primeira rodada do Torneio de Viena, na semana passada, Soares e Peya desta vez foram superados pelo argentino Leonardo Mayer e pelo português João Sousa, que venceram por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/1 e 10/7 no match tie-break.

Soares e Peya defendiam também a condição de atuais campeões em Valência, mas desta vez não conseguiram usar a competição como impulso para a participação no ATP Finals, evento que reunirá as oito melhores duplas da temporada, a partir de 9 de novembro, em Londres.

Já Melo e Dodig, que ainda tentam assegurar classificação ao ATP Finals, arrasaram o polonês Mariusz Fyrstenberg e o norte-americano Steve Johnson na estreia do Torneio da Basileia. O brasileiro e o croata ganharam por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, e confirmam o favoritismo como cabeças de chave número 1 da competição.

Com a vitória na estreia, Melo e Dodig enfrentarão na próxima fase os vencedores do confronto entre a dupla suíça formada pelos suíços Marco Chiudinelli e Michael

Lammer e a parceria firmada pelo alemão Andre Begemann e o austríaco Julian Knowle.

SIMPLES - Três jogos foram disputados nesta segunda-feira pela chave de simples do Torneio de Valência. Em um deles, o taiwanês Yen-Hsun venceu o espanhol Guillermo García-López por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Também com facilidade, o eslovaco Martin Klizan derrotou o norte-americano Stefan Kozlov por duplo 6/3. Já o espanhol Pablo Carreño contou com a desistência do seu compatriota Marcel Granollers quando vencia o segundo set por 3/1, após ter liquidado a primeira parcial em 6/2.