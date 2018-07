Soares cai nas duplas mistas do Aberto da Austrália

A derrota sofrida nas quartas de final deixou o Brasil agora sem representantes em todas as disputas que ainda estão em curso neste Aberto da Austrália, que será encerrado no próximo domingo. Também na fase de quartas de final, Soares foi eliminado nas duplas masculinas ao cair ao lado do norte-americano Eric Butorac diante do indiano Leander Paes e do checo Radek Stepanek, que venceram por 2 sets a 0 na quarta-feira.

Thomaz Bellucci, João Souza, o Feijão, Ricardo Mello e Marcelo Melo também participaram da chave principal de duplas masculinas e foram eliminados desta disputa antes de Soares em Melbourne. Entre eles, Bellucci, Feijão e Ricardo Mello jogaram o torneio de simples do Grand Slam, mas também não tiveram sucesso.

PERTO DO RECORDE - Os irmãos Bob e Mike Bryan ficaram mais próximos, nesta quinta-feira, de fazer história no Aberto da Austrália. Cabeças de chave número 1 do torneio de duplas masculinas e líderes do ranking mundial, os norte-americanos avançaram à final do Grand Slam ao vencerem o sueco Robert Lindstedt e o romeno Horia Tecau por 2 sets a 1, de virada, com 4/6, 6/3 e 7/6 (7/5).

Com isso, eles terão a chance de se tornar a dupla com maior número de títulos de Grand Slam em todos os tempos se venceram Leander Paes e Radek Stepanek na decisão da competição australiana. O indiano e o checo avançaram à final desbancando o favoritismo do canadense Daniel Nestor e do bielo-russo Max Mirnyi, cabeças de chave número 2, vencendo também de virada, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4.

Se forem campeões, Bob e Mike Bryan chegarão a 12 títulos de Grand Slam e deixarão para trás os australianos Mark Woodforde e Tood Woodbridge, que também acumulam as mesmas 11 conquistas dos norte-americanos em torneios da série mais importante do tênis mundial. E os irmãos tentarão alcançar o quarto título seguido em Melbourne, onde já foram campeões por seis vezes.