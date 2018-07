Soares celebra primeiro título com novo parceiro e mira o Aberto da Austrália

"O jogo foi muito bom. Foi o nosso melhor jogo de todos até agora. Fizemos um grande primeiro set, com os dois jogando e sacando muito bem. Conseguimos executar as nossas jogadas bem, quase não fizemos erros não forçados e aproveitamos as poucas chances que tivemos. Isso era muito importante. No segundo set a coisa emparelhou mais. Apesar de a gente ter tido um monte de break points, eles conseguiram jogar bem e salvar. Foi importante ganhar em dois sets e virar, depois de estar perdendo o tie-break por 5 a 0. Não tivemos que passar pelo sofrimento do super tie-break", avaliou.

Com o título, Soares e Murray vão confiantes para o primeiro Grand Slam da temporada, o Aberto da Austrália, que começa nesta segunda-feira. "É sempre bom começar o ano com título. Chegar na final já dava uma confiança muito boa para Melbourne. Ganhar dá ainda um pouco mais. Temos que manter esse embalo, essa postura, melhorar a cada dia, com foco e muita energia para o primeiro Grand Slam do ano e o primeiro que vamos jogar juntos", disse Soares.

O triunfo em Sydney também dará à nova dupla a primeira colocação no ranking de duplas do ano na nova atualização, que sairá na próxima segunda. E a expectativa para o resto da temporada é a melhor possível. "Espero que a gente esteja nesta posição no final do ano", apontou o brasileiro.