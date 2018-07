Soares celebra retorno ao topo do ranking de duplas: 'Grande realização'

Bruno Soares comemorou nesta segunda-feira seu retorno ao topo do ranking de duplas, ao lado do escocês Jamie Murray. O brasileiro e o britânico voltaram a figurar na primeira colocação da corrida do ano, após liderarem a lista no início do ano, na sequência do título do Aberto da Austrália.

Para Soares, retornar à primeira colocação nesta reta final da temporada é uma confirmação da boa fase vivida pela dupla. "É muito diferente realmente você liderar o ranking em fevereiro e março, depois de ganhar o nosso primeiro Grand Slam na Austrália, e estar na frente agora na reta final da temporada, depois de um ano muito consistente", comentou.

A volta à liderança do ranking do ano se deve à campanha da dupla em Viena, na semana passada. Soares e Murray foram até a semifinal. Agora, a meta é seguir na liderança até o fim do ano. "Vamos correr atrás disso, seria um grande sonho finalizar o ano em grande estilo", declarou.

Antes do fim da temporada, Soares e Murray tentarão defender a ponta no Masters 1000 de Paris e no ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas e as oito melhores duplas da temporada em Londres, daqui a duas semanas.

"Nós estamos nos estágios finais do ano. Temos dois grandes torneios pela frente, nas duas últimas semanas do ano. É a última volta, um momento de grande realização e uma satisfação imensa", afirmou o brasileiro, que caiu do segundo para o terceiro lugar no ranking individual de duplas, atualizado nesta segunda-feira.