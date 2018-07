Soares e Chela perdem para irmãos Bryan em decisão

Grandes favoritos ao título, os tenistas norte-americanos levantaram o troféu em Montecarlo pela segunda vez. Com o resultado, os irmãos se isolaram na liderança do ranking de duplas da ATP.

Apesar da derrota, Bruno Soares tem a comemorar o feito de levar o Brasil novamente para uma final deste nível, o que não acontecia desde 2003. Na ocasião, Gustavo Kuerten foi vice-campeão de simples em Indian Wells.

Em Mônaco, Soares disputou seu segundo torneio neste ano sem o companheiro Marcelo Melo, com uma lesão no tornozelo. Eles deverão retomar a dupla já nesta semana, no ATP 500 de Barcelona. Na estreia, eles enfrentarão o espanhol Marc Lopez e o argentino Juan Monaco.