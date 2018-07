Soares e Demoliner são eliminados nas semifinais das duplas mistas em Wimbledon

O Brasil não terá nenhum representante na final das duplas mistas em Wimbledon. Nesta sexta-feira, Bruno Soares e Marcelo Demoliner e suas respectivas parceiras de jogo foram eliminados nas semifinais, em Londres.

Dono de dois títulos de mistas em Grand Slams, Soares e a russa Elena Vesnina foram batidos pelo finlandês Henri Kontinen e pela britânica Heather Watson por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (6/8) e 6/3.

Soares e Vesnina, que vai disputar a final de duplas femininas, formavam a dupla cabeça de chave número dois do torneio. Soares e o parceiro nas duplas masculinas, o britânico Jamie Murray, foram eliminados nesta chave na segunda rodada.

Demoliner, por sua vez, caiu diante da suíça Martina Hingis e do próprio Jamie Murray pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. O brasileiro formou dupla com a espanhola María José Martínez Sánchez. Com a campanha, obteve o melhor resultado de sua carreira em um Grand Slam. Até então sua melhor performance acontecera em Roland Garros, quando parou nas quartas de final das duplas mistas.

Com as quedas de Soares e Demoliner, também eliminado na chave masculina, o Brasil conta agora com apenas um representante ainda vivo em Wimbledon. Trata-se de Marcelo Melo, que jogará a final das duplas masculinas na manhã deste sábado (10 horas no horário de Brasília). Ele e o polonês Lukasz Kubot vão enfrentar o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic.