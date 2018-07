Soares é eliminado em Hamburgo com nova derrota para dupla colombiana

Soares e Peya tentavam se classificar pelo terceiro ano seguido para a decisão do ATP 500 alemão, disputado em quadras de saibro - foram derrotados em 2013 e 2014 -, mas acabaram sucumbindo mais uma vez diante dos colombianos, a quem bateram nos dois primeiros confrontos contra eles. Agora, no entanto, já acumulam seis derrotas seguidas.

Cabal e Farah tiveram desempenho praticamente perfeito quando colocaram o primeiro serviço em quadra, com um aproveitamento de 94% dos pontos, contra 74% de Soares e Peya. No primeiro set, porém, o brasileiro e o austríaco se deram melhor. Eles aproveitaram o único break point que tiveram e se salvaram nas cinco chances de quebra dos adversários.

Mas os colombianos reagiram no segundo set. Eles não tiveram o saque ameaçado - venceram 16 dos 21 pontos disputados no próprio serviço - e converteram os dois break points que tiveram, fechando a parcial em 6/1. No match tie-break, após um início equilibrado, os colombianos deslancharam e voltaram a vencer Soares e Peya ao aplicarem 10/6.

SIMPLES - Uma das semifinais do Torneio de Hamburgo já está definida e será entre o italiano Fabio Fognini e o francês Lucas Pouille. Número 32 do mundo, Fognini avançou ao derrotar o britânico Aljaz Bedene (6/4 e 7/5). Já Pouille, 85º colocado no ranking, bateu o compatriota Benoit Paire (6/3 e 6/2).