Soares é eliminado nas duplas do Aberto da Austrália O Brasil viu o seu último representante do torneio de duplas masculinas do Aberto da Austrália ser eliminado nesta quarta-feira. Jogando ao lado do norte-americano Eric Butorac, Bruno Soares caiu nas quartas de final diante do indiano Leander Paes e do checo Radek Stepanek, que venceram por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3).