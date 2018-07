Soares é eliminado nas quartas de final de Cincinnati

Soares e Peya fizeram um duelo equilibrado com o mexicano Santiago Gonzalez e o local Scott Lipsky, mas acabaram sendo derrotados por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 16/14, em 1h20min de partida.

A dupla do brasileiro e do austríaco vinham do inédito título no Masters de Montreal, na semana passada. O triunfo manteve os dois na posição de segunda melhor dupla da temporada, com vaga praticamente assegurada no ATP Finals, que reunirá as oito melhores duplas do ano, em novembro.

Soares e Peya ainda não confirmaram se vão disputar o Torneio de Winston-Salem, também nos Estados Unidos, na próxima semana. A competição serve de preparação para o US Open, que terá início no dia 26 deste mês.