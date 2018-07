Soares é eliminado por dupla colombiana no Rio Open

RIO - Principal tenista brasileiro nas duplas, Bruno Soares teve o seu desejo de conquistar o título do Rio Open encerrado nesta sexta-feira. Na partida que abriu a programação do dia no Jockey Club Brasileiro, Soares e o austríaco Alexander Peya acabaram sendo eliminados ao perderem para os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 11 minutos.

Assim, Soares e Peya acabaram sendo eliminados nas semifinais do Rio Open, torneio em que formavam a dupla cabeça de chave número 1. Mas o favoritismo do brasileiro e do austríaco foi frustrado pela parceira colombiana, que agora espera a definição dos adversários na decisão.

Apesar da queda de Soares, o tênis brasileiro segue vivo na chave de duplas do Rio Open, pois Marcelo Melo ainda entrará em quadra ainda nesta sexta-feira pelas semifinais. O brasileiro e o espanhol David Marrero vão buscar uma vaga na decisão em partida contra os italiano Daniele Bracciali e Fabio Fognini.

No jogo desta sexta-feira, Soares e Peya entraram em quadra com um retrospecto favorável diante dos colombianos, pois haviam vencido as duas partidas anteriores, incluindo uma ainda neste ano no Torneio de Auckland, além de serem melhores ranqueados - estão em sexto lugar, enquanto Cabal e Farah são o número 19 na lista desta temporada.

Nada disso, porém, foi suficiente para que Soares e Peya vencessem os colombianos. No primeiro set, o brasileiro e o austríaco desperdiçaram os nove break points que tiveram e perderam o saque no quinto game. Assim, foram batidos por 6/4.

O segundo set foi mais fácil para Cabal e Farah. Mais uma vez, Soares e Peya não conseguiram quebrar o saque dos colombianos nas duas chances que tiveram. Além disso, perderam o serviço no primeiro e terceiro games, permitindo que os adversários abrissem 4/0. Assim, com facilidade, os colombianos venceram por 6/2, frustrando a tentativa de Soares e Peya serem campeões do Rio Open.