Soares e Murray levam 11ª vitória seguida na estreia em Indian Wells

Voltando a jogar juntos após o título no Aberto da Austrália, Bruno Soares e Jamie Murray retomaram a parceria com vitória na madrugada deste domingo. A dupla estreou no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, com triunfo sobre o filipino Treat Huey e o eslovaco Martin Klizan por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 11/9.

Foi a 11ª vitória consecutiva dos dois, que começaram a jogar juntos nesta temporada. A boa sequência foi construída a partir dos títulos do Torneio de Sydney e do Aberto da Austrália, o primeiro de duplas masculinas do brasileiro e do britânico em suas carreiras.

Eles voltaram a jogar juntos nesta semana depois que Soares retomou parcialmente a dupla com Marcelo Soares para disputar o Rio Open e o Brasil Open, ambos no Brasil, em fevereiro. Os torneios servem de preparação para os brasileiros, que vão disputar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto.

E, neste retorno, Soares e Murray sofreram mais que o esperado nesta estreia. Chegaram a salvar dois match points. "A gente jogou super bem hoje. Teve 6/4 e 5/4 e saque, mas acabou que a gente complicou o game, fomos quebrados e dali pra frente o jogo ficou doido. Eles jogaram bem, mas tivemos a tranquilidade para jogar bem no final e sair com a vitória", comentou o brasileiro.

O resultado marcou o 11º triunfo seguido da dupla, mas Soares diz não dar importância para o número. "A gente não pensa mais nisso. Claro que é bom continuar ganhando. O importante é que estamos jogando bem e conseguindo manter este bom momento", declarou o brasileiro.

Na sequência, Soares e Murray vão enfrentar os vencedores do confronto entre Juan Sebastian Cabal/Robert Farah e Dominic Inglot/Robert Lindstedt.

CHAVES DE SIMPLES

No masculino, o suíço Stan Wawrinka estreou com tranquila vitória sobre o ucraniano Illya Marchenko por 6/3 e 6/2. Na terceira rodada, o atual número quatro do mundo vai enfrentar o russo Andrey Kuznetsov.

Já no feminino, a quarta colocada do ranking, a espanhola Garbiñe Muguruza, caiu logo em sua estreia, diante da local Christina McHale, por 7/5 e 6/1. Também cabeças de chave, a bielo-russa Victoria Azarenka e a sérvia Ana Ivanovic, ambas ex-líderes do ranking, se saíram melhor e venceram seus jogos. Azarenka, atual 15ª do mundo, bateu a casaque Zarina Diyas por 6/3 e 6/2. Ivanovic, 18ª do ranking, superou a italiana Camila Giorgi por 2/6, 6/2 e 7/6 (7/5).