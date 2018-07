Soares e Melo avançam à semifinal nas duplas em Auckland

SIMPLES

A chave de simples do Torneio de Auckland também definiu nesta quinta-feira os seus quatro semifinalistas. Um deles será o sul-africano Kevin Anderson, que venceu o norte-americano Steve Johnson por 2 sets a 0, com 6/4 e 7/6 (10/8). O seu próximo rival será o checo Jiri Vesely, algoz de Thomaz Bellucci na estreia do brasileiro, que agora passou pelo norte-americano Donald Young por 6/2 e 6/3.

Já a outra semifinal irá reunir os franceses Adrian Mannarino e Lucas Pouille. O primeiro deles avançou ao arrasar o colombiano Alejandro Falla por 6/3 e 6/1, enquanto o segundo derrotou, também com facilidade, o espanhol Albert Ramos-Vinolas por 6/3 e 6/2. SYDNEY

Depois de passar por dois adversários, entre eles o cabeça de chave número 1, Fabio Fognini, o argentino Juan Martín del Potro acabou sendo eliminado nesta quinta-feira nas quartas de final do Torneio de Sydney. De volta às quadras após quase um ano afastado por causa de uma cirurgia no pulso, ele caiu diante do casaque Mikhail Kukushkin por 2 sets a 0, com 7/6 (7/5) e 7/6 (7/3).