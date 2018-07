Soares e Melo avançam às quartas de final nas duplas em Miami

Foi a segunda vitória da dupla que voltou a se unir em Miami por causa de baixas em suas duplas usuais. O austríaco Alexander Peya, parceiro regular de Soares, está em seu país natal para ver o nascimento do segundo filho. E o croata Ivan Dodig, companheiro de Melo, se recupera de lesão.

A reedição da dupla vem em boa hora porque eles já começaram o planejamento para jogarem juntos na Olimpíada do Rio de Janeiro, no ano que vem. Aos poucos, Soares e Melo devem formar dupla em torneios aleatórios no decorrer da temporada para manter o entrosamento. Para tanto, também vão contar com os confrontos da Copa Davis ao longo do ano.

Nas quartas de final, Soares e Melo vão ter pela frente os locais Ryan Harrison e Rajeev Ram. Nesta segunda rodada, eles eliminaram os franceses Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin, que formaram a dupla cabeça de chave número sete do torneio.