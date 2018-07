Bruno Soares e Marcelo Melo confirmam dupla no Rio Open

Bruno Soares e Marcelo Melo confirmaram nesta sexta-feira que vão iniciar no Rio Open a preparação para os Jogos Olímpicos. Os mineiros não atuam juntos no circuito da ATP e em Grand Slams desde março do ano passado, quando foram até as semifinais do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos.

Depois disso, jogaram juntos na Copa Davis, na derrota para a Croácia, pelos playoffs do Grupo Mundial. Mesmo sem formar dupla no circuito, eles mantêm contato e até treinam juntos em Belo Horizonte, cidade natal de ambos os tenistas.

"Estou muito feliz de poder jogar no Rio com o Marcelo, meu parceiro olímpico e grande amigo. É uma forma da gente começar a se preparar para o Rio-2016, nosso principal objetivo do ano. Vai ser muito legal poder jogar na cidade do Rio de Janeiro, já contando com apoio da torcida e sentindo um pouco dessa energia que vai ser diferente durante os Jogos", declarou Soares.

"Sabemos que temos um longo caminho pela frente, desde preparação física até a psicológica. Alcançar um bom resultado nessa competição que jogaremos juntos já será um grande passo para chegarmos ainda mais confiantes na Olimpíada", disse Marcelo Melo, que também jogará com Soares no Brasil Open, torneio que será disputado em São Paulo a partir do dia 22.

Soares e Melo já planejavam disputar alguns torneios juntos desde o fim de 2014. Contudo, ainda não emplacaram uma sequência de competições nos últimos meses. No fim do ano passado, Soares trocou de dupla e passou a jogar com o britânico Jamie Murray. Antes disso, cogitou o retorno da parceria permanente com Melo, mas a dupla não chegou a um acordo.

Jogando separados nos últimos anos, os brasileiros vêm se destacando no circuito. Melo é o atual número 1 do mundo nas duplas, enquanto Soares obteve a façanha de conquistar dois títulos no Aberto da Austrália, nas duplas masculinas e nas duplas mistas.