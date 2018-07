Soares e Melo estreiam com vitórias nas duplas em Roland Garros

Os brasileiros Bruno Soares e Marcelo Melo não tiveram maiores dificuldades para vencerem suas partidas na estreia do torneio de duplas de Roland Garros, nesta quinta-feira. Soares e o britânico Jamie Murray passaram pelos russos Evgeny Donskoy e Andrey Kuznetsov. Já Melo e o croata Ivan Dodig bateram o holandês Robin Haase e o sérvio Viktor Troicki.

Atuais campeões de duplas em Roland Garros e cabeças de chave número 3, Melo e Dodig não tiveram qualquer dificuldade para confirmar o favoritismo e avançar na estreia. Eles passaram por 2 sets a 0 por Haase e Troicki, com direito a "pneu": parciais de 6/0 e 6/3.

Com a vitória, Melo e Dodig seguem firme na briga pelo bicampeonato e já conhecem seus adversários na próxima rodada. Eles encararão os franceses Tristan Lamasine e Albano Olivetti, que passaram na estreia pelos holandeses Wesley Koolhof e Matwe Middelkoop na quarta.

Com quase tanta facilidade, Soares e Murray eliminaram nesta quinta Donskoy e Kuznetsov. O brasileiro e o britânico também precisaram de somente dois sets para triunfar com um duplo 6/3. Na segunda rodada, eles pegaram os franceses David Guez e Vincent Millot, que passaram pelos seus compatriotas Kenny De Schepper e Maxime Teixeira por 2 sets a 0, com duplo 7/5.

Mas não forem todos os brasileiros que se deram bem na estreia do torneio de duplas em Roland Garros. Thomaz Bellucci e o eslovaco Martin Klizan foram facilmente batidos pelo canadense Vasek Pospisil e o norte-americano Jack Sock, cabeças de chave número 7, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5. Como já havia caído na chave de simples, Bellucci está fora do Grand Slam francês.