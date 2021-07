Soares e Melo iniciam treino conjunto para Jogos de Tóquio

Belo Horizonte - Bruno Soares e Marcelo Melo enfim iniciaram os treinos conjuntos para a Olimpíada de Tóquio, que começa no dia 23 deste mês. Os dois tenistas mineiros retomaram as atividades na segunda-feira, em Belo Horizonte, após voltarem de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, disputado na Inglaterra.

Leia Também Roger Federer anuncia que não disputará a Olimpíada

Soares e Melo vão disputar a Olimpíada pela terceira vez. Acostumados a jogarem juntos, no próprio circuito e na Copa Davis, eles buscam realizar o sonho da medalha olímpica na capital japonesa. A dupla brasileira caiu nas quartas de final nas últimas duas edições dos Jogos: Londres-2012 e Rio-2016.

"Como voltei de Wimbledon mais cedo que o Marcelo, eu já tinha começado a treinar sozinho na semana passada, aí ele chegou para completar nesta semana. Os treinos estão sendo ótimos e estou muito empolgado pra fazer essa viagem e mais feliz ainda de jogar com o Marcelo numa terceira Olimpíada. É uma sensação única", comentou Soares.

Soares e o escocês Jamie Murray caíram logo na segunda rodada da chave de duplas masculinas de Wimbledon, enquanto Melo foi eliminado somente nas quartas de final. Por isso, o primeiro voltou mais cedo ao Brasil e iniciou sozinho a preparação, à espera do companheiro.

"A preparação não é só física ou em quadra, mas também é mental. Nós estamos nos preparando para lidar com tudo e com os diferentes protocolos que vamos enfrentar por lá também. Felizmente o Jaime Oncins e o Daniel Melo, o capitão e o assistente técnico da equipe brasileira da Copa Davis, vão poder estar com a gente, então ficamos mais tranquilos em relação ao apoio. Estamos fazendo todos os nossos esforços para chegarmos preparados da melhor forma possível", projetou Soares.

O torneio olímpico de tênis vai começar no dia 24 de julho, segundo dia da Olimpíada. As partidas serão disputadas no Ariake Tennis Park.