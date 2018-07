Soares e Melo vencem suas estreias e avançam nas duplas no US Open

Principais nomes do tênis brasileiro na atualidade, Bruno Soares e Marcelo Melo corresponderam às expectativas e estrearam com vitória na chave de duplas do US Open, nesta quinta-feira. Soares e Jamie Murray passaram pelos austríacos Julian Knowle e Alexander Peya. Já Melo e Lukasz Kubot derrotaram o argentino Guillermo Duran e o britânico Neal Skupski.

Melo e o polonês Kubot entraram em quadra com amplo favoritismo, afinal, são cabeças de chave número 2 do torneio. Mas não tiveram facilidade. A dupla precisou de quase duas horas para eliminar Duran e Skupski por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3.

Em um equilibrado duelo, o brasileiro e o polonês mostraram mais experiência nos momentos decisivos para confirmar o triunfo. Agora, eles vão encarar na segunda rodada em Nova York os franceses Julien Benneteau e Edouard Roger-Vasselin, que bateram o georgiano Nikoloz Basilashvili e o austríaco Andreas Haider-Maurer.

Já os atuais campeões Soares e Murray tiveram um pouco mais de facilidade na estreia. Cabeças de chave número 4, eles eliminaram Peya e Knowle por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6). Vale lembrar que Peya era companheiro justamente de Soares no início do ano passado.

Para levarem a melhor nesta quinta, o brasileiro e o britânico superaram as oscilações e arrancaram no fim de ambas as parciais. Agora, vão encarar os vencedores do confronto dos espanhóis Pablo Carreño Busta e Fernando Verdasco com o brasileiro Marcelo Demoliner e o neozelandês Marcus Daniell.

Outro brasileiro que entrou em quadra nesta quinta-feira na estreia da chave de duplas foi André Sá, mas sem o mesmo resultado. Ele e o austríaco Philipp Oswald caíram diante dos norte-americanos Austin Krajicek e Jackson Withrow por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/2.

Em quase duas horas de partidas, Krajicek e Withrow levaram a melhor em um equilibrado duelo e eliminaram o brasileiro, número 57 do ranking de duplas. Agora, os norte-americanos vão encarar o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic na segunda rodada em Nova York.