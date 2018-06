Soares e Murray batem irmãos Bryan e se sagram bicampeões de duplas em Acapulco

O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray conquistaram o bicampeonato da chave de duplas do Torneio de Acapulco ao vencerem na decisão do ATP 500 mexicano os irmãos norte-americanos Mike e Bob Bryan por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/5, no final da noite deste sábado.

Esse foi o primeiro troféu conquistado pela parceria nesta temporada e o sétimo dos dois atuando juntos no circuito da ATP. Eles iniciaram esta jornada vitoriosa em 2016, quando faturaram o Aberto da Austrália e o US Open, dois títulos de Grand Slam, e ainda ergueram a taça do Torneio de Sydney.

Depois disso, no ano passado, Soares e Murray foram campeões dos torneios de Stuttgart, de Queen's (Londres) e de Acapulco, onde agora eles alcançaram o bicampeonato da competição realizada em quadras duras que serve como preparação para os Masters 1000 de Indian Wells e Miami, marcados para este mês de março nos Estados Unidos.

Para ganhar o troféu em Acapulco pelo segundo ano consecutivo, o brasileiro e o britânico exibiram uma atuação sólida na final contra os irmãos Bryan. Depois de um primeiro set em que nenhuma das duplas sofreu quebras de saque, a disputa foi ao tie-break, no qual Soares e Murray foram um pouco melhores e fecharam em 7/4.

Em seguida, em nova parcial marcada pelo equilíbrio, o cabeças de chave número 3 do evento mexicano voltaram a confirmar todos os seus serviços e converteram um de três break points para liquidarem a partida após 1h35min de confronto.

Para o mineiro Soares, veterano tenista de 36 anos, completados no último dia 27 de fevereiro, este título também significou o seu 27º troféu de torneios de duplas da elite da ATP, sendo que o primeiro deles foi obtido em 2008.

FINAL FEMININA

Também no final da noite deste sábado, a ucraniana Lesia Tsurenko conquistou o título da chave feminina de simples do Torneio de Acapulco ao vencer na decisão a suíça Stefanie Voegele, batida por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 7/6 (7/2) e 6/2.