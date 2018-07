Soares e Murray caem na estreia das duplas em Roma; Wawrinka avança em simples

A dupla formada pelo brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray deu sequência à má fase que vive na temporada e caiu logo na estreia do Masters 1000 de Roma. Nesta quarta-feira, eles foram derrotados pelos norte-americanos John Isner e Jack Sock por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Cabeças de chave número 3, Soares e Murray folgaram na primeira rodada e, por isso, só estrearam nesta quarta. E apesar do amplo favoritismo diante dos norte-americanos, que possuem pouco sucesso em torneios de dupla, o brasileiro e o britânico foram batidos e eliminados em somente 1h07min de jogo.

Diante do potente saque de ambos os norte-americanos, Soares e Murray conseguiram somente uma quebra durante toda a partida, e no primeiro set, em que vacilaram no fim e largaram em desvantagem. Na segunda parcial, Isner e Sock foram soberanos para confirmar o triunfo.

Trata-se de mais um insucesso para Soares e Murray na temporada, em que conquistaram somente um título até o momento. O troféu veio no Torneio de Acapulco, ainda no início de março, quando curiosamente bateram na final justamente John Isner, que atuou ao lado do espanhol Feliciano López na ocasião.

Por outro lado, com o triunfo, Isner e Sock garantiram vaga nas quartas de final em Roma. Eles vão encarar o croata Ivan Dodig, ex-parceiro do brasileiro Marcelo Melo, e o espanhol Marcel Granollers.

SIMPLES

Na chave de simples, o suíço Stan Wawrinka, cabeça de chave número 3, confirmou o favoritismo e estreou com vitória no Masters 1000 de Roma. Nesta quarta-feira, ele suou, mas confirmou o favoritismo ao derrotar o francês Benoit Paire por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/3.

Mesmo atuando no saibro, que não é seu melhor piso, Wawrinka avançou em 1h42min diante do número 44 do ranking. Agora, o suíço vai encarar justamente John Isner, cabeça de chave número 13, que eliminou nesta quarta o checo Jiri Vesely por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/6 (7/1).

Quinto cabeça de chave, o canadense Milos Raonic não deixou por menos e eliminou o veterano alemão Tommy Haas por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Também em dois sets, o oitavo favorito da competição, o austríaco Dominic Thiem, passou pelo uruguaio Pablo Cuevas: 7/6 (7/4) e 6/4.

Em outras partidas encerradas nesta quarta em Roma, o argentino Juan Martín Del Potro passou em dois sets pelo britânico Kyle Edmund, com parciais de 7/5 e 6/4, assim como o alemão Alexander Zverev, 16.º cabeça de chave, diante do sérvio Viktor Troicki: 6/3 e 6/4.