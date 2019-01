Soares e Murray estreiam com vitória no Aberto da Austrália

O brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray estrearam com vitória no Aberto da Austrália, na noite desta quarta-feira (manhã de quinta no horário local), em Melbourne. A dupla cabeça de chave número três derrotou o checo Roman Jebavy e o argentino Andres Molteni pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (13/11), em 1h45min.

Na segunda rodada, Soares e Murray vão enfrentar os britânicos Luke Bambridge e Jonny O'Mara. Brasileiro e escocês já foram campeões na Austrália, em 2016. Mas caíram logo na estreia no ano seguinte e, em 2018, não passaram da segunda rodada.

Favoritos na estreia, Soares e Murray dominaram o checo e o argentino no set inicial. Faturaram uma quebra de saque, a única de toda a partida, em duas oportunidades e abriram vantagem na primeira parcial.

Na segunda, porém, os adversários cresceram em quadra e elevaram o nível do jogo. Nenhuma dupla obteve break point numa parcial equilibrada, decidida somente num longo tie-break, no qual cada parceria teve boas oportunidades. Jebavy e Molteni desperdiçaram set points, assim como Soares e Murray perderam match points até o ponto decisivo.

O equilíbrio do duelo pode ser constatado pelos números finais. A dupla do brasileiro disparou 22 bolas vencedoras, contra 24 dos rivais. Mas cometeu apenas um erro não forçado em toda a partida, diante de três da parceria do checo com o argentino.

Além de Soares, o Brasil conta com Marcelo Demoliner na chave de duplas - Marcelo Melo desistiu da competição porque se recupera de lesão nas costas. Na estreia, Demoliner e o dinamarquês Frederik Nielsen superaram os irmãos espanhóis Marcel e Gerard Granollers. Eles ainda não sabem quem enfrentarão na segunda rodada.