Soares e Murray estreiam com vitória no Torneio de Tóquio

Campeões do US Open em setembro, Bruno Soares e Jamie Murray voltaram a jogar juntos nesta terça-feira e se deram bem na partida de estreia no Torneio de Tóquio. O brasileiro e o britânico venceram o eslovaco Martin Klizan e o português João Sousa por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1 hora.

Soares e Murray jogam no ATP 500 japonês, disputado em quadras duras, sob a perspectiva de assumirem a liderança do ranking de duplistas, ocupada pelo franceses Pierre Herbert e Nicolas Mahut. Para isso, porém, precisam ao menos avançar até a decisão. Nas quartas de final, no entanto, eles já terão um desafio de peso, pois vão encarar os colombianos Robert Farah e Juan Sebastian Cabal.

Diante de Klizan e Sousa, Soares e Murray tiveram um bom início de jogo e abriram 3/1. Eles permitiram, porém, que os europeus igualassem ao placar na sequência, mas nova quebra de saque, no décimo game, determinou a vitória do brasileiro e do britânico. A segunda parcial foi bem mais fácil. Soares e Murray abriram 5/0, encaminhando o triunfo, definido por 6/1.

Pela chave de simples, o francês Gael Monfils, número 8 do mundo, não deu qualquer chance ao local Yuichi Sugita, 98º colocado no ranking, que foi superado por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em apenas 58 minutos, num duelo em que disparou seis aces, contra nenhum do seu adversário.

Nas oitavas de final, Monfils terá pela frente o também francês Gilles Simon, número 30 do mundo, que superou o alemão Philip Kohlschreiber, o 31º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/0. Apesar de pior ranqueado, Simon está em vantagem de 6 a 1 no confronto direto com Monfils.

Número 15 do mundo, o australiano Nick Kyrgios derrotou o norte-americano Ryan Harrison, 107º colocado no ranking por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em um duelo de aces - foram 26, sendo 14 do tenista da Oceania. Nas oitavas de final, seu rival será o veterano checo Radek Stepanek, de 37 anos. O número 106 do mundo passou nesta terça pelo francês Stephane Robert por 6/2 e 6/1.

O belga David Goffin, o número 14 do mundo, venceu o japonês Yoshihito Nishioka, 96º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 6/2. Seu próximo oponente será o checo Jiri Vesely, número 52 do mundo, que superou de virada o sul-africano Kevin Anderson por 3/6, 6/0 e 6/4.

Número 21 do mundo, o croata Ivo Karlovic venceu o argentino Federico Delbonis, 47º colocado no ranking, em um jogo de três tie-breaks, com parciais de 7/6 (8/6) 6/7 (6/8) e 7/6 (7/5). Nas oitavas de final, ele terá pela frente o sérvio Janko Tipsarevic (173º), que aplicou 6/2 e 6/4 no japonês Taro Daniel.

O espanhol Feliciano Lopez, número 28 do mundo, caiu logo na sua estreia ao abandonar o duelo com o australiano James Duckworth (175º), que liderava o placar por 6/7 (5/7), 7/6 (7/4) e 4/2. Duckwortth agora vai encarar o argentino Juan Monaco. E o cipriota Marcos Baghdatis também avançou nesta terça-feira no Torneio de Tóquio.