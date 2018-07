Soares e Murray perdem nas duplas e caem em Roland Garros

O brasileiro Bruno Soares está eliminado da chave de duplas de Roland Garros. Neste domingo, ele e seu parceiro, o britânico Jamie Murray, foram derrotados pelo indiano Leander Paes e o polonês Marcin Matkowski por 2 sets a 0 em dois tie-breaks, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (7/4).

Cabeças de chave número 4, Soares e Murray acabaram surpreendidos pelos cabeças de chave número 12. Agora, Matkowski e Paes terão pela frente a difícil tarefa de encarar os irmãos Bob e Mike Bryan, quintos favoritos do torneio, que bateram neste domingo Radek Stepanek e Nenad Zimonjic em três sets: 4/6, 7/6 (8/6) e 6/3.

Neste domingo, a partida começou com muitas quebras, as duplas se igualaram em 2 a 2 e, a partir daí, confirmaram seus serviços. No tie-break, uma dupla falta de Jamie Murray foi fundamental para a vitória de Matkowski e Paes.

Nas segunda parcial, o polonês e o indiano largaram em vantagem, mas Soares e Murray voltaram a empatar. Novamente o confronto foi para o tie-break, e desta vez Matkowski e Paes tiveram mais facilidade para fechar.

Com a queda de Soares, o Brasil tem mais dois representantes em Roland Garros, os dois justamente na chave de duplas masculinas. Curiosamente, eles se enfrentam nas oitavas de final. André Sá e o australiano Chris Guccione pegam Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig.