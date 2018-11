Soares e Murray perdem para americanos na semifinal do ATP Finals

Bruno Soares voltou a cair na semifinal no ATP Finals, competição que encerra a temporada e reúne as oito melhores duplas do ano. Pela quarta vez em cinco participações no torneio, o brasileiro não conseguiu avançar à decisão ao ser eliminado pelos norte-americanos Mike Bryan e Jack Sock por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 10/4, em 1h15min.

Soares e seu parceiro, o escocês Jamie Murray, fizeram boa exibição em partida marcada pelo alto nível do começo ao fim. No entanto, desperdiçaram chances preciosas de quebra e hesitaram nos momentos decisivos da partida diante de uma das melhores duplas da atualidade. Bryan, atual número 1 do mundo, e Sock, 4º do ranking, foram campeões de Wimbledon e do US Open nesta temporada.

Com a vitória, os americanos agora esperam pela definição dos rivais que terão pela frente na final deste domingo, em Londres. A outra semifinal, que será disputada ainda neste sábado, será entre os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut e os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah.

Soares/Murray e Bryan/Sock fizeram um grande duelo na quadra dura e coberta da Arena O2. Os americanos começaram um pouco melhor ao faturarem a primeira quebra do jogo no oitavo game, abrindo 5/3. Foi justamente um game depois de a dupla do brasileiro desperdiçar um importante break point. Na sequência, os americanos selaram a parcial.

No segundo set, brasileiro e escocês elevaram o nível e passaram a dominar o jogo. Sem ter o saque ameaçado, a dupla desperdiçou seis break points até, enfim, quebrar o saque dos rivais pela primeira vez no jogo. Foi o suficiente para fechar o set e empatar o confronto, decidido no match tie-break.

Mas, na disputa decisiva, os americanos foram mais precisos e ágeis, acabando com qualquer chance de virada de Soares e Murray. Com o resultado, Soares voltou a ser eliminado na semifinal, pela quarta vez na carreira, ainda em busca da primeira decisão na importante competição.

Já Mike Bryan vai disputar sua sétima final do ATP Finals, em busca do quinto título. Sock, que substitui Bob, irmão gêmeo de Mike, terá sua primeira oportunidade de brigar pelo troféu do torneio. Curiosamente, ele esteve na semifinal da competição do ano passado, mas da chave de simples.