Soares e Murray triunfam e avançam às semifinais de duplas do ATP Finals com 100%

Em uma campanha de destaque, a dupla formada pelo brasileiro Bruno Soares e pelo britânico Jamie Murray venceram mais uma vez nesta quinta-feira e vão às semifinais do ATP Finals, que reúne em Londres as oito melhores parcerias da temporada, com 100% de aproveitamento. A terceira vitória na fase de grupos veio contra o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 10 a 3 no match tie-break.

Nesta quinta-feira, Bruno Soares e Jamie Murray já estavam classificados antecipadamente às semifinais e deveriam enfrentar o croata Nikola Mektic e o austríaco Alexander Peya, mas o segundo - ex-parceiro do brasileiro - sentiu uma contusão e optou por abandonar a competição. Então, os reservas Kontinen e Peers, que são os atuais campeões, entraram em quadra.

Os adversários de Soares e Murray nas semifinais serão conhecidos somente nesta sexta-feira. Será o segundo colocado do grupo onde está o outro tenista brasileiro no ATP Finals. Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot perderam as duas primeiras partidas até agora e têm remotas chances de classificação.

Com três vitórias na fase de grupos, o brasileiro e o britânico já somam 600 pontos no ranking e poderão garantir mais 400 caso atinjam a final de domingo. Para terminar no segundo posto da temporada, no entanto, só mesmo o título. O austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic já garantiram por antecipação a condição de números 1 do mundo.