Soares e Murray vão enfrentar espanhóis Carreño Busta e Garcia-López em final

Depois de eliminarem os favoritos Pierre-Hughes Herbert e Nicolas Mahut, Bruno Soares e Jamie Murray conheceram nesta quinta-feira seus adversários na final de duplas masculinas do US Open. Serão Pablo Carreño Busta e Guillermo Garcia-López, que venceram Feliciano e Marc López, em um confronto totalmente espanhol, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4), no início desta noite. A final da chave de duplas está marcada para o sábado.

Para alcançar a decisão, brasileiro e escocês precisaram eliminar os franceses que são considerados os melhores duplistas da atualidade. Atuais campeões em Nova York, eles lideram tanto o ranking individual, com Mahut na frente, quanto a lista de duplas da temporada.

"Foi um jogaço hoje", comemorou Soares. "A gente tinha que jogar nesse nível para ganhar dessa dupla, que é a melhor da temporada. Eles estão jogando em um nível altíssimo, foram campeões aqui no ano passado e também gostam muito de jogar nessas condições. A gente conseguiu mostrar o nosso jogo, nessa quadra rápida que é o nosso melhor piso e onde temos conseguido os melhores resultados", disse o brasileiro.

Soares e Murray iniciaram a dupla no começo deste ano e, mesmo ainda com pouco entrosamento, foram campeões do Aberto da Austrália, em janeiro. Agora já vão disputar a segunda final de Grand Slam da parceria.

"Estamos cada vez mais maduros como dupla e com certeza a preparação fez a diferença. Fizemos o sacrifício de ficar aqui depois do Masters 1000 de Cincinnati, mesmo sendo um ano muito longo. Mas, acho que esse tipo de sacrifício faz a diferença. Treinamos 10 dias aqui antes do US Open começar e estamos colhendo os frutos", declarou.

Para o brasileiro, a nova final no US Open confirma seu bom desempenho no último Grand Slam da temporada. Será sua segunda decisão em duplas masculinas na competição (foi vice em 2013), e a quarta no total, porque foi duas vezes campeão nas duplas mistas, acompanhado da russa Ekaterina Makarova, em 2012, e da indiana Sania Mirza, em 2014.

"Nova York é especial para mim pelos resultados. Gosto muito dessas condições de jogo, que se adaptam bem ao meu estilo. E o US Open entrou para a minha história. Foi aqui que conquistei o meu primeiro título de Grand Slam, nas mistas, fui bicampeão, tive uma final com o Alexander Peya. Então, querendo ou não, é um lugar que sempre que volto tenho uma sensação especial e uma confiança interna diferente, maior do que o normal", afirmou Soares.