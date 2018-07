Soares e Murray vencem com tranquilidade na estreia das duplas em Wimbledon

O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray, cabeças de chave número 5 nas duplas, venceram o italiano Paolo Lorenzi e o espanhol Albert Ramos-Viñolas por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/2 e 6/1 e avançaram para a segunda fase do Torneio de Wimbledon.

+ Zverev vence jogo adiado, espanta zebra e avança à 3ª fase em Wimbledon

Agora, eles terão pela frente neste sábado o australiano Matthew Ebden e o norte-americano Taylor Fritz, que no dia anterior passaram pelo alemão Peter Gojowczyk e o francês Benoit Paire por 6/3, 6/4 e 6/3.

No duelo desta sexta, Soares e Murray não tiveram um bom aproveitamento no primeiro serviço, com 61% de acerto. No entanto, quando o saque inicial entrou, foram quase perfeitos, com 97% de eficiência. Dos 39 saques, converteram 38 em pontos a seu favor.

A dupla do brasileiro também não teve o serviço quebrado. Os adversários tiveram apenas uma oportunidade durante o jogo e falharam. Soares e Murray, em compensação, tiveram 12 oportunidades de quebra e conseguiram concretizar a metade.

O brasileiro, 14º do mundo no ranking de duplas, e o britânico, 13º, estão em busca do terceiro título do Grand Slam, o primeiro na grama de Londres. Em 2016, eles levantaram a taça o US Open e do Australian Open.