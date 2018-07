Soares e Murray vencem e vão às quartas de final no US Open

Atuais campeões do US Open, Bruno Soares e Jamie Murray deram nesta segunda-feira mais um passo rumo ao bicampeonato. Brasileiro e escocês venceram o sueco Robert Lindstedt e o australiano Jordan Thompson por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em apenas 1h13min de confronto.

O triunfo levou a dupla às quartas de final. Cabeças de chave número quatro, Soares e Murray enfrentarão na sequência o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau, que eliminaram o croata Ivan Dodig e o espanhol Marcel Granollers.

Soares e Murray fecharam o jogo desta segunda sem terem o saque quebrado. Só precisaram salvar um break point. E impuseram duas quebras de serviço aos rivais, uma em cada set. Registraram ainda 19 bolas vencedoras, contra 18 dos adversários. E apenas 12 erros não forçados, diante de 18 dos oponentes.

Com a vitória, o brasileiro assegurou seu lugar entre os 10 melhores do ranking. Ele corria o risco de sair do Top 10 na próxima atualização por causa dos pontos de campeão que precisa defender no US Open. Ele é atualmente o sétimo colocado.

Além disso, a dupla praticamente assegurou a classificação para o ATP Finals. O torneio que encerra a temporada e conta com os oito melhores tenistas de simples e as oito melhores duplas do ano já tem Marcelo Melo e Lukasz Kubot e a parceria formada pelo finlandês Henri Kontinen e pelo australiano John Peers.