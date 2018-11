Soares e Murray vencem mais uma e garantem vaga na próxima fase do ATP Finals

O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray venceram os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, nesta terça-feira, em Londres, e se tornaram os primeiros a garantir classificação às semifinais do torneio de duplas do ATP Finals, competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada e as oito melhores parcerias de 2018.

Cabeças de chave número 4 desta disputa do evento, Soares e Murray se isolaram na liderança do Grupo Santoro/Llodra, com duas vitórias em dois jogos disputados até aqui. No outro duelo desta chave realizado nesta terça, o sul-africano Raven Klaasen e o neozelandês Michael Venus derrotaram o croata Nikola Mektic e o austríaco Alexander Peya por duplo 7/6, com 7/5 nos dois tie-breaks.

Com duas derrotas em dois jogos, Mektic e Peya foram eliminados da luta por vaga nas semifinais e na próxima quinta-feira vão encarar justamente o brasileiro e o britânico na rodada final da primeira fase. Já a partida entre a dupla de Klaasen e Venus e parceria de Cabal e Farah definirá o outro classificado deste grupo às semifinais.

No duelo desta terça-feira, Soares e Murray chegaram a ter o saque quebrado por uma vez no primeiro set, mas aproveitaram duas de quatro chances de ganhar games no serviço de Cabal e Farah para fechar o primeiro set por 6/4.

Na segunda parcial, o brasileiro e o britânico voltaram a ser derrotados por uma vez com o saque na mão, mas novamente converteram dois de quatro break points para aplicar o 6/3 que liquidou o confronto, após 1h13min diante dos cabeças de chave número 2 da competição.