Soares e Murray vencem na estreia e vão às quartas em Queen's

Cada vez mais embalados na grama, Bruno Soares e Jamie Murray estrearam com vitória no Torneio de Queen's, em Londres, nesta quarta-feira. Brasileiro e escocês derrotaram o norte-americano Sam Querrey e Gilles Müller, de Luxemburgo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/1.

No mais famoso torneio preparatório para Wimbledon, Soares busca seu segundo título na grama de Queen's. Ele foi campeão em 2014, enfrentando justamente Jamie Murray na final. E foi vice no ano anterior. O britânico, por sua vez, nunca levantou o troféu diante de sua torcida.

Nesta busca, Soares e Murray entraram embalados em Queen's porque conquistaram no fim de semana o título de Stuttgart, na primeira semana desta curta temporada de grama no circuito. O objetivo da dupla é conquistar o troféu de Wimbledon pela primeira vez na carreira de ambos os tenistas.

Para tanto, superaram nesta quarta Querrey e Müller, dois conhecidos sacadores do circuito. Soares e Murray se impuseram em quadra a partir do saque afiado. Eles não tiveram o serviço ameaçado em nenhum momento da partida. E ainda faturaram duas quebras, ambas no segundo set, para confirmar o favoritismo, em 1h06min.

Nas quartas de final, eles vão enfrentar a parceria formada pelo norte-americano Ryan Harrison e pelo neozelandês Michael Venus. Se vencerem, Soares poderá cruzar com o brasileiro Marcelo Demoliner na semifinal.

CHAVE DE SIMPLES

Antes de ser eliminado por Soares e Murray nas duplas, Gilles Müller obteve grande vitória em simples. Eles desbancou o francês Jo-Wilfried Tsonga, quinto cabeça de chave, por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Nas quartas de final, ele poderá cruzar com o próprio Sam Querrey, seu parceiro de duplas, ou com o australiano Jordan Thompson, algoz do local Andy Murray, atual número 1 do mundo.

Em outros resultados desta quarta, o búlgaro Grigor Dimitrov bateu outro francês, Julien Benneteau, por 4/6, 6/3 e 6/4. E o norte-americano Donald Young superou o sérvio Viktor Troicki por 6/3 e 6/4. Nas quartas, Dimitrov enfrentará o vencedor do duelo entre o russo Daniil Medvedev e o australiano Thanasi Kokkinakis. Young vai encarar o vitorioso de Marin Cilic e Stefan Kozlov.