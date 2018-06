Soares e Murray viram sobre franceses e estreiam com vitória em Londres

O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray tiveram muita dificuldade, mas confirmaram o favoritismo na estreia do Torneio de Londres, nesta segunda-feira. Cabeças de chave número 4, eles saíram atrás dos franceses Adrian Mannarino e Fabrice Martin, mas venceram por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/3) e 10/8.

+ Halep segue na ponta do ranking e tenista sérvia sobe 16 posições após título

+ Após faturar 98º troféu, Federer abre sua 310.ª semana na ponta do ranking da ATP

+ Confira mais notícias de tênis

Foi um confronto extremamente complicado, mas Soares e Murray mostraram mais tranquilidade nos momentos decisivos para buscar a virada. A dupla conquistou somente uma quebra ao longo da partida, na única chance que teve, e arrancou apenas na reta final para buscar a suada vitória.

Com o resultado, o brasileiro e o britânico avançaram à segunda rodada e agora aguardam para conhecer seus adversários. Eles pegaram os vencedores do confronto do sérvio Novak Djokovic e do suíço Stan Wawrinka com o checo Tomas Berdych e o espanhol Fernando Verdasco.

Verdasco, aliás, caiu nesta segunda-feira na chave de simples. O espanhol, número 33 do mundo, não resistiu ao favoritismo do croata Marin Cilic, principal cabeça de chave em Londres, e perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em apenas 1h06min de partida.

Cilic encaixou sete aces ao longo da partida e dominou o confronto, não cedendo sequer uma oportunidade de quebra a Verdasco. Em compensação, aproveitou dois dos cinco break points que teve, um em cada set, e conseguiu a vantagem necessária para fechar sem maiores problemas. Agora, o croata terá pela frente o luxemburguês Gilles Müller, que eliminou o canadense Denis Shapovalov.

Em outro confronto definido nesta sexta em Londres, o norte-americano Sam Querrey, cabeça de chave número 5, confirmou o favoritismo e bateu o britânico Jay Clarke por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Nas oitavas de final, ele terá pela frente o suíço Stan Wawrinka, que eliminou outro britânico, Cameron Norrie.