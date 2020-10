Soares e Pavic vencem dupla número 1 do mundo e vão jogar final em Roland Garros

O mineiro Bruno Soares e o croata Mate Pavic vão disputar a final de duplas de Roland Garros. Os dois obtiveram uma grande vitória nesta quinta-feira ao derrotar os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, dupla número 1 do mundo, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 7/5, em 1h44 de jogo. Os adversários de Soares e Pavic na final sairão do confronto entre Wesley Koolhof (Holanda)/Nikola Mektic (Croácia) e os alemães Kevin Krawietz e Andreas Mies.

Campeão no US Open, em 2016 e 2020, e no Australian Open, em 2016, Soares chega pela primeira vez na final do tradicional torneio de saibro parisiense, repetindo o feito de Marcelo Melo, seu ex-parceiro, que levantou a taça em 2015 também com um croata ao lado: Ivan Dodig.

O jogo foi muito equilibrado e terminou o primeiro set sem quebra de saques. No tie-break, Bruno Soares foi o autor do mini break que levou o placar a 5 a 4. No segundo set, os colombianos chegaram a abrir 4 a 2, mas com as belas devoluções de Bruno e o saque sólido de Pavic, a vitória veio com 7 a 5.