Soares e Peya avançam à final de duplas no Torneio de Hamburgo

HAMBURGO - O brasileiro Bruno Soares nem precisou entrar em quadra nesta sexta-feira para assegurar lugar na final da chave de duplas do Torneio de Hamburgo. Ele e seu parceiro, o austríaco Alexander Peya, contaram com a desistência do espanhol Fernando Verdasco, que atuaria na semifinal ao lado do seu compatriota David Marrero.

Horas antes de desistir do duelo de duplas, Verdasco foi eliminado da chave de simples do ATP 500 alemão realizado em quadras de saibro pelo argentino Federico Delbonis, que bateu o espanhol por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (10/8) e 6/4, pelas quartas de final.

Depois deste equilibrado confronto, que durou longas 3 horas e 14 minutos, Verdasco alegou dores na panturrilha para não jogar a semifinal de duplas em Hamburgo. Desta forma, Soares e Peya, cabeças de chave número 1 da competição, chegarão descansados na decisão marcada apenas para domingo. Os seus rivais na luta pelo título serão definidos neste sábado, quando os poloneses Marcin Matkowski e Mariusz Fyrstenberg enfrentarão o checo Lukas Dlouhy e o eslovaco Martin Klizan na outra semifinal.

Eliminado nas quartas de final, Almagro viveu realmente um dia para esquecer em Hamburgo. Ele chegou a perder um match point no segundo set, depois de ter vencido a primeira parcial e a liderar o tie-break da segunda em 5/2. E, após desperdiçar um match point, acabou sucumbindo em seguida diante de Delbonis, que se credenciou para enfrentar na semifinal o vencedor da partida entre o suíço Roger Federer e o alemão Florian Mayer, programada para acabar também nesta sexta.

A outra semifinal em Hamburgo irá reunir o italiano Fabio Fognini e o espanhol Nicolas Almagro. O primeiro deles avançou ao conquistar a sua segunda vitória em apenas uma semana sobre o alemão Tommy Haas, segundo cabeça de chave, também batido pelo tenista da Itália nas quartas de final do Torneio de Stuttgart. Desta vez ele venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Já Almagro, terceiro pré-classificado, se classificou ao derrotar o argentino Juan Monaco, de virada, com 4/6, 6/0 e 6/3.