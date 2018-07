Soares e Peya avançam à semifinal de duplas no Rio Open

Apenas a 30.ª dupla do ranking da temporada 2015, Soares/Peya chega pela segunda vez a uma semifinal no ano, repetindo o feito de Auckland (Nova Zelândia). Em Doha (Catar) e São Paulo eles perderam na estreia, enquanto no Aberto da Austrália ficaram na segunda rodada.

Seus adversários nas semifinais podem ser os brasileiros André Sá e João Souza (o Feijão), que jogam contra a dupla formada pelo espanhol Pablo Andujar e o austríaco Olivier Marach. Do outro lado da chave está Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (Colômbia) contra Martin Klizan (Eslováquia)/Philipp Oswald (Áustria).

SIMPLES - Ao longo desta quinta-feira foram definidos os classificados para as quartas de final do Rio Open na chave que tem Rafael Nadal. Se o espanhol avançar, vai enfrentar o uruguaio Pablo Cuevas, sexto favorito, que fez duplo 6/2 no espanhol Albert Montanes.

Quarto cabeça de chave, o italiano Fabio Fognini passou pelo espanhol Pablo Andujar com 6/3 e 6/2 no placar. Já o argentino Federico Delbonis não teve trabalho para fazer 6/2 e 6/1 no eslovaco Klizan.