Soares e Peya estreiam com vitória em Eastbourne

EASTBOURNE - O brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya confirmaram favoritismo no jogo de estreia na chave de duplas do Torneio de Eastbourne, nesta terça-feira, ao vencerem os colombianos Sebastian Cabal e Robert Farah por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5).

Cabeças de chave número 1 do ATP 250 realizado em quadras de grama e preparatório para Wimbledon, Grand Slam marcado para começar na próxima segunda, Soares e Peya se credenciaram para enfrentar na próxima fase do torneio inglês o eslovaco Martin Klizan e o australiano Marinko Matosevic. Esta última parceria estreou na última segunda-feira, quando derrotou a dupla formada pelo argentino Juan Monaco e o usbeque Denis Istomin por 2 sets a 1, de virada, com 5/7, 7/6 (7/5) e 10/6.

Na última segunda-feira, por sinal, o brasileiro Marcelo Melo foi derrotado logo em sua estreia nas duplas de Eastbourne. Ao lado do croata Ivan Dodig, ele foi superado de virada pela parceria formada pelo indiano Leander Paes e pelo checo Radek Stepanek.

Desta forma, Soares é o único brasileiro ainda vivo na chave de duplas em Eastbourne, onde ele e Peya defendem a condição de atuais vice-líderes do ranking mundial.

SIMPLES

Dois jogos já foram encerrados nesta terça-feira pela chave de simples do Torneio de Eastbourne. Em um deles, o espanhol Feliciano López bateu o finlandês Jarkko Nieminen por 2 sets a 0, com duplo 7/6, sendo 7/3 e 7/5 no tie-break, em sua estreia. O seu próximo rival será o argentino Juan Monaco, quarto cabeça de chave, que começará a sua campanha direto na segunda rodada.

Outro tenista que assegurou classificação à próxima fase foi o australiano Bernard Tomic, que derrotou o britânico James Ward por 6/3 e 6/4. Assim, ele pegará na segunda rodada o ganhador do confronto entre o francês Julien Benneteau e o sul-africano Kevin Anderson, também programado para esta terça.